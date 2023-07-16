引汉济渭工程今日先期通水，人类首次从底部横穿秦岭主山脉

IT之家 7 月 16 日消息，国家重大水利工程 —— 引汉济渭工程今日成功实现先期通水，西安人从此将用上汉江水。

▲ 图源 西安发布官微

据西安发布官微介绍，本次通水从引汉济渭年供水能力 5 亿立方米的三河口水库取水，经过秦岭输水隧洞，自流 12 个小时进入黄池沟配水枢纽。通过黑河供水连通洞进入黑河金盆水库西安供水管线，实现引汉济渭工程向西安先期供水。先期通水标志着引汉济渭工程取得决定性成功，实现了长江和黄河在关中大地“握手”。

IT之家此前报道，去年 2 月，陕西省引汉济渭工程秦岭特长输水隧洞全线贯通。这条全长 98.3 公里、最大埋深 2012 米的特长输水隧洞，是人类历史上首次从底部横穿秦岭，创造了 TBM 单机连续掘进世界第一等多项世界纪录。

陕西省引汉济渭工程是陕西省有史以来最大的跨流域调水工程。该工程从汉中境内的汉江及其支流子午河取水，通过隧道穿越秦岭，调往黄河流域的关中平原，以解决陕西关中乃至陕北缺水的问题，地跨长江与黄河水系、被称为“小南水北调”。

秦岭特长输水隧洞工程建成后，每年将有约 15 亿方汉江水输入陕西关中地区，可满足西安、咸阳、渭南、杨凌 4 个重点城市，西咸新区的 5 个新城，兴平、武功、三原等 11 个县级城市及渭北工业区的用水需要，为 1411 万人提供生产生活用水。

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