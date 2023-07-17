飞傲推出 FW3 HIFI TWS 耳机皓月白新配色，售价 499 元

IT之家 7 月 17 日消息，飞傲官方微博发布微博，旗下 FW3 HIFI TWS 耳机推出皓月白新配色，目前已上架电商平台开启预约，将于今天 10:00 开售，售价 499 元。

截至目前为止，飞傲 FW3 HIFI TWS 耳机共有深灰空和皓月白两种配色。

IT之家附飞傲 FW3 HIFI TWS 耳机参数信息

这款耳机左右声道各内置了一颗 AKM 低功耗 VELET SOUND 级 DAC 芯片，配备 AK4332 DAC 芯片，拥有高性能的解码能力与高达 106dB 的信噪比，失真率低至-96dB，动态范围可达 102dB。

耳机的蓝牙芯片为高通 QCC5141，采用双 DSP、双核 CPU 架构，保障蓝牙音频和系统运行的双重稳定性。官方称，FW3 已取得 Snapdragon Sound 骁龙畅听认证。

此外，飞傲 FW3 具有低延迟游戏模式，通过飞傲 FiiO Control App 软件即可开启。该模式专注于蓝牙传输的速率，传输延迟将巨幅下降至 100ms 以下，能够超高速响应游戏内的丰富作战信息，瞬间锁定目标方位。

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