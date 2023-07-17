江铃福特：上半年国内外总销量达到 50758 台，同比增长 79%

IT之家 7 月 17 日消息，江铃福特汽车科技（上海）有限公司公布 2023 上半年销量数据，国内外销量总数达到 50758 台，同比增长 79%；其中中国市场二季度销量同比增长 24%，上半年累计销量同比去年增长 21%；福特领睿销量同比增长 135%，福特全新途睿欧销量同比增长 31%。

IT之家从官方了解到，福特新领裕黑曜倾橙版现已上市，官方指导价 19.98 万-22.18 万元。该车采用全新一代“势能美学”设计语言，拥有苍穹灰专属车色和专属套件，前脸配备云层式渐变设计的八边形格栅；贯穿式腰线贯穿前后车身，采用 20 寸黑曜动感轮毂，配合黑化后视镜、格栅、窗框、车顶，增添了层次感。

新车内部配备了双 12.3 英寸悬浮一体式智联屏，搭载腾讯 TAI 4.0 汽车智能系统，支持腾讯 AR 实景地图导航、高识别分区语音控制、福特派 App 手机远程互联等功能。

动力上，新车搭载 2.0T 涡轮增压发动机，最大功率 165kW，峰值扭矩 360N・m，传动匹配 6 速双离合变速器。

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