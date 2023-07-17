realme Pad 2 平板宣传页曝光：11.5 英寸 2K 大屏，圆形相机模组

IT之家 7 月 17 日消息，推特博主 @Mukul Sharma 分享了一组 realme Pad 2 平板的商品宣传页，这款新品的外观及部分参数随之曝光。

从图上看，realme Pad 2 将提供包括绿色和灰色在内的至少两款配色，配色名称暂未公布。产品背面采用高辨识度圆形相机模组，并进行了撞色设计，左侧采用亮色处理，右侧具有磨砂质感。

正面来看，realme Pad 2 将配备一块 11.5 英寸的 2K 显示屏，分辨率为 2000×1200，屏占比达到 85.2%。这款屏幕支持 120Hz 高刷，刷新率可进行 40Hz / 60Hz / 120Hz 三档调节，峰值亮度为 450nits，支持 DC 调光等。

据IT之家此前报道，realme Pad 2 预计搭载 Helio G99 SoC，配备 8360 mAh 容量电池，支持 33W 充电。该平板提供 8GB 内存和 128GB 存储，运行基于安卓 13 的 realme UI 4.0 系统。

realme Pad 2 将于 7 月 19 日在海外发布，感兴趣的朋友可以关注一下。

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