【IT之家评测室】灵耀Pro14 2023 评测：小尺寸加独显，性能大有乾坤

都说今年的笔记本市场有惊喜,尤其是轻薄本产品,所以当看到华硕发布的这台灵耀Pro14 2023,在 14 英寸的小尺寸机身内塞入了一块 RTX4060,我自然和大家一样好奇。灵耀Pro系列主打轻薄创作,那么今天就借着这台机器,看看 2023 年的轻薄本是否有所突破。

我这里先把核心配置的参数放在下面,各位可以简单了解一下。

外观设计

灵耀Pro14 2023 这次换了新小 A Logo,外观上更显商务,同时带着一丝时尚。本次IT之家拿到的是黑色版本,全铝合金材质机身配合金属哑光质感设计,无论看着还是摸着都很有品质感。

灵耀Pro14 2023 继承了灵耀系列一贯的简约风格设计,整个 A 面只在左侧这里加入了一个醒目的大写“A”字高亮金属 Logo,底部还有 ASUS Zenbook 的小标识,然后在 C / D 面的背部做了一整边的出风口。

从轻薄本非常注重的便携属性上看,这台电脑的三围分别是 321.8×223.4×17.9mm,裸机重量只有约 1.6kg,考虑到这次塞入了一块 RTX4060,机身厚度相比上代略微增加了 1mm 也在情理之中。

灵耀Pro14 2023 支持单手开合,最大开合角度 150 度,阻尼感非常不错,开合时 C / D 面也不会翘起来。转轴部分回归传统设计,由于 A 面转轴部分做了一条镂空处理,实际使用中不会出现热风吹屏幕的问题。

灵耀Pro14 2023 的 B 面采用两侧超窄边框设计,额头部分预留了 1080P 摄像头、IR 红外摄像头以及麦克风,其中摄像头支持 Windows Hello 人脸识别解锁和 3DNR 视频降噪功能,所以额头会略宽一点,底部同样有一个 ASUS Zenbook 标识。

这块 14.5 英寸的 OLED 屏幕是灵耀Pro14 2023 的一大亮点,自从华硕在笔记本上推广 OLED 屏幕以来,对屏幕素质和硬件创新上的突破就从未停止。从参数上看,灵耀Pro14 2023 这次升级到了 120Hz 刷新率,分辨率保持 2880*1800,峰值亮度可达 550nit,支持 10bit 色深,10 亿色彩,DisplayHDR Ture Black 500 认证以及 1000000:1 的高对比度,并且支持 10 点触控操作。

不过,OLED 高对比度、高饱和度的特点,也很考验厂商的对屏幕的调教能力。在色彩方面,这块屏幕拥有 100% P3 广色域覆盖,系统内置原生、sRGB、DCI-P3 和 Display P3 四种专业色域切换,每种模式都自带了校色文件,还有潘通色彩认证。经过IT之家实测,在原生色域模式下,达到了 100% sRGB、97.6% Adobe RGB 以及 99.6% DCI P3 的色域覆盖,表现全能,专业素质很强。

而在 Display P3 色域模式的色准方面,灵耀Pro14 2023 的平均色彩偏移值 ΔE 仅为 0.44,最大 ΔE 1.48,这对有专业作图和设计需求的人群来说,完全能够满足他们的专业需求,确实称得上是一块华硕好屏。

当然,sRGB 色域也是大家经常使用的,所以在 sRGB 色域下的色准表现我们也测了一下,平均 ΔE 1.05,最大 ΔE 2.77,表现也不错。

灵耀Pro14 2023 的创作者中心软件(ProArt Creator Hub)自带色彩校正功能,如果不满意当前的默认色彩文件,还可以连接专业校色仪对屏幕进行校色处理,让色彩表现更加精准。

而且华硕创作者中心里提供了一个网页取色功能,比如我想手绘角色立绘,就可以先在网页上拖动光标选取想要的颜色,此时鼠标指针会变为十字,旁边的圆圈可以帮我们精准定位像素位置,提高取色的精确度。

点击确认取色后,华硕创作者中心就会把当前颜色加入创作画板中,变成一个个正方形的小色卡,你可以精准查看每个颜色的色号,明度,各种色彩标准下的颜色信息以及潘通色卡信息,真的非常全面,还可以随时删减不需要的色彩,然后将它们保存下来方便随时查看,我这里把一个人物立绘身上的颜色大致都提取了出来,对于后期创作来说帮助不小。

由于 OLED 的一些屏幕特性,灵耀Pro14 2023 也在内置的华硕管家应用中提供了一些屏幕保护选项,比如 ASUS OLED Care 中的像素刷新和像素偏移功能,能够在一段时间后自动刷新屏幕像素,并移动静态图案的像素点位置,在提升显示质量的同时,让图标、壁纸等视觉元素在长时间保持静态显示时,也不容易产生烧屏现象。

实际上,华硕为所有 OLED 机型专门定制了一套 OLED Care 保护机制,它的措施和原理主要可以概括为以下三点:

出厂默认采用 Windows 深色模式

默认采用 OLED 屏幕保护:闲置 5 分钟后屏幕变暗

三星 OLED 像素级补偿技术

在很多细节上,华硕管家都提供了缓解烧屏出现几率的小调整,比如默认主题是深色模式,自动开启半透明任务栏。

在开启专注显示后,当长期停留在一个活动应用窗口的情况下,系统会自动将非窗口区域的其它地方进行暗化处理,既可以省电又可以延缓 OLED 的屏幕老化问题。

当然,针对 OLED 屏幕的调光问题,灵耀Pro14 2023 也内置了防闪烁的 DC 调光功能,这里单独提供了一个亮度调节阈值,它与系统亮度互相独立,不会超过当前设定的亮度上限。在系统亮度低于 60% 时,可通过华硕电脑管家开启 OLED 低亮度防闪烁功能,通过这个专有亮度调节调整屏幕亮度,减少屏闪,将系统亮度调至 60% 以上会变为 DC 调光。而开启了 HDR 模式后,则会进入全亮度 DC 调光,最大程度保护用眼健康。

C 面依旧是熟悉的下沉设计孤岛式键盘,键盘两侧底部印有杜比视界和哈曼卡顿音效的认证标。键盘布局和之前没有太大区别,只是去掉了上代的游戏风设计元素。

另外,这块全尺寸的 ErgoSense 人体工学背光键盘拥有 3 级白色背光,1.4mm 键程和 19.05mm 的全尺寸键距,并且做了 0.2mm 下凹弧面处理,打字体验还是非常不错的。

触控板部分采用了一整块金属材质,手感细腻光滑,触控板右上角有一个切换开关,只要将其向左下方划动,就可以激活左侧这个实体形态的华硕虚拟旋钮。

在 Adobe 等专业生产力软件中,可以快速进行调节时间轴、调色、切换功能菜单等操作。

在桌面和其它软件界面直接操作则可实现调节音量和屏幕亮度等功能,还支持自定义功能,熟练掌握之后对效率的提升显而易见。

D 面的设计中规中矩,两侧的斜切设计可以起到视觉减薄效果,底部两侧有一组双扬声器开孔。上半部分覆盖了大面积的进风口,防滑橡胶脚垫也是加厚加高的,可以有效提升底部空气循环。

接口方面,由于这次 CPU 和独显给的功耗都更足,所以在机身两侧华硕都安排了三组出风口,通过出风口可以看到内部整齐排布的散热鳍片。机身左侧分别是 DC 电源接口、HDMI2.1 接口,USB3.2 Gen 2 Type-A 接口,3.5mm 音频接口。

机身右侧依次为全功能雷电 4 协议 Type-C 接口,支持 40Gbps 传输速率,最高 100W PD 供电,全功能 USB3.2 Gen2 Type-C 接口,标准 SD 读卡器以及两颗电源状态指示灯。

最后我们再来看下拆机,拧下背部一共 10 颗六角螺丝,卸下底壳,灵耀Pro14 2023 的内部映入眼帘,与目前普遍采用全板载内存颗粒的方式不同,灵耀Pro14 2023 这次在 14.5 英寸的小机身内塞入了一个内存插槽,虽然标配的 32GB 内存已经不小,但你还是可以升级到更大的 48GB 内存的。内存插槽旁边还有一个 M.2 硬盘插槽,自带 1TB 的美光 3400 固态,再下面是一整条 76Wh 的电池以及左右对称的扬声器单元,顶部则是五热管双风扇的散热模组,对于一台 14.5 英寸的机型来说,这样的内部空间堆叠已经非常不错了。

散热与性能

看完拆解,我们就来实际烤机测一下,灵耀Pro14 2023 这样的内部设计能否压得住 i9-13900H 和 RTX4060 这两个性能猛兽呢?

首先是 AIDA64 的 15 分钟单烤 FPU,最终 CPU 功耗稳定在 82W 左右,温度只有 84 度,在 14.5 英寸的机器上,功耗给得相当足。・

接着再单烤 15 分钟的 GPU,功耗同样可以达到 80W 左右,显卡温度竟然只有 65.3 度,显卡频率来到 2550MHz。另外,在全速模式下进行 GPU 单烤,GPU 功耗还可进一步提升到 110W,虽然被灵耀Pro14 2023 称为轻薄创作本,但是这表现完全可以拿来打电动了吧。

然后是理论跑分测试,灵耀Pro14 2023 上的这颗 i9-13900H 处理器采用了最新的英特尔 7 制程工艺,大小核混合架构,拥有 6 个性能核心和 8 个能效核心,也就是 14 核心 20 线程,最大睿频可达 5.4GHz,24MB 三级缓存,加上 80W 的功耗支持,性能表现值得期待。在 CPU-Z 的基准测试中,i9-13900H 单核成绩为 801 分,多核成绩来到了 8503 分。

接着是 CineBench 系列测试,在 CineBench R20 中,灵耀Pro14 2023 跑出了单核 790 分,多核 7066 分的成绩,单核直逼 800 分,表现比较突出。

在 CineBench R23 测试中,灵耀Pro14 2023 跑出了单核 2010 分,多核 19683 分的成绩,对于非游戏本来说已经是非常不错的表现了。

这颗 RTX4060 在 3D Mark 的 TimeSpy 测试中,显卡分数达到了 10394 分,这意味着灵耀Pro14 2023 玩一玩主流的 3A 大作也是没问题的。

内存部分,灵耀Pro14 2023 采用了 2 条 16GB 的 DDR5 4800MHz 双通道内存,在 AIDA64 的内存测试中,顺序读取成绩 7W+,顺序写入成绩 6.8W,延迟表现也属于正常水平。

硬盘前面我们提过,灵耀Pro14 2023 自带了一条 1TB 存储容量的美光 3400 固态,通过 CryDiskInfo 也可以看到这条 M.2 固态的基本信息。

而在 CryDiskMark 的固态跑分测试中,灵耀Pro14 2023 的顺序读写分别是 6458MB/s和 5008MB/s。

办公与游戏

作为一台主打创意生产的笔记本,灵耀Pro14 2023 的生产力体验自然也是消费者非常关心的,特别是有移动办公需求的人士。所以我们这次也对它的生产力表现进行了多项测试。

首先,在 PC Mark 10 的综合办公性能测试中,获得了 7751 分的综合成绩,可以轻松应对日常各种办公需求。

在另一个反映电脑性能指标的 CrossMark 基准测试中,灵耀Pro14 2023 获得了 2138 分的综合分数。

在测试渲染速度的 V-Ray 基准测试软件中,灵耀Pro14 2023 的 CPU 分数为 13324 分,GPU CUDA 测试分数为 1166 分。

而在更加注重综合性能的专业渲染工具 Adobe 三件套中,灵耀Pro14 2023 的表现单看分数属于中规中矩的水平,Puget for Photoshop 的分数为 1094 分,Puget for Premiere Pro 的分数为 1089 分,而 Puget for After Effects 的分数为 1210 分。但是考虑到灵耀Pro14 2023 的轻薄机身和重量,这个表现还是比较出色的。

最后来看下它的续航表现,IT之家通过 PC Mark 10 对它进行了现代办公项目的实测,最终灵耀Pro14 2023 的续航成绩为 7 小时 37 分钟,属于正常水平。

另外,虽然华硕对它的定位是日常创作旗舰笔记本,但毕竟它配备了一块 RTX4060 显卡,所以我们也为它打上了最新的 NVIDIA 游戏驱动,简单测试一下它的游戏体验如何。游戏环节我们统一在创作者中心选择高效模式进行,确保性能释放兼顾噪音。

首先我们选取了刚开服不久,但热度超高的全平台端游《崩坏:星穹铁道》,虽然它是一款回合制玩法的游戏,但对设备性能的要求可一点不低,灵耀Pro14 2023 想要满分辨率 + 最高画质在仙舟罗浮这颗星球上闲逛,还是有些吃力。

我们在游戏中将分辨率调整为 2.5K,画质选择全高,渲染精度 1.2,帧率选择 60,此时灵耀Pro14 2023 在仙舟罗浮跑满 60 帧已经毫无压力了,虽然跑图过程中仍有小幅度波动,不过最终平均帧率来到了 59 帧,畅玩没有任何问题。

接着是一款神优化的 3A 大作《极限竞速:地平线 5》,对于这款游戏的表现我们还是很有信心的,进游戏直接拉到最高画质(极端)和最高分辨率,运行自带的基准跑分测试,最终平均帧数为 65 帧。

而在另一款优化同样不错的 3A 游戏《古墓丽影:暗影》中,我们同样选择最高画质和最高分辨率进行自带的基准跑分测试,最终平均帧率恰好也是 65 帧,也就是说目前配置要求最高的端游和老 3A,灵耀Pro14 2023 都可以轻松驾驭,而且 OLED 屏幕的色彩观感也更有冲击力,所以在专业创作之余拿这台电脑玩玩游戏,放松娱乐的体验还是蛮不错的。

总结

灵耀Pro14 2023 这台电脑,让我们看到了今年轻薄本的性能潜力和功耗优势,再加上华硕在细节上的创新和设计,让这台轻薄本更加与众不同,无论是 2.8K 分辨率 OLED 屏幕的出色显示效果,针对烧屏、色准以及护眼的独家优化,还是半实体旋钮的独特创意,你都能感受到官方对于这台产品的用心。

灵耀Pro 14 2023 在尺寸体积和便携性上同样做得不错,配置也比较水桶,整个机器用下来并没有非常明显的短板和缺陷,产品力表现均衡全面。这是一台难得的好机器,毕竟前几年不少人对于轻薄本的印象还是偏科严重,轻薄但性能差,多少有点智商税,但今年华硕的这份答卷应该会让更多消费者对轻薄本期待更多,信心更强。

