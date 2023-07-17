【IT之家开箱】华硕灵耀Pro14 2023 开箱图赏，轻薄精致，屏幕很靓

4 月 24 日，华硕召开了春季新品发布会，全新一代高性能全能轻薄本灵耀Pro14 2023 正式亮相，它最大的亮点就是拥有一块素质极高的 OLED 华硕屏幕，并且在 14 英寸的机身内塞入了一块 RTX4060 独显。IT之家已经拿到了这款机器，接下来就给大家带来开箱图赏。

灵耀Pro14 2023 延续了灵耀系列的商务风格，IT之家此次拿到的是黑色版，全金属材质机身配合哑光磨砂工艺，手感细腻 321.8×223.4mm×17.9mm 加上 1.6kg 的裸机重量，依旧轻薄。

灵耀Pro14 2023 的 A 面只有一个大写的现代风格“A”字母 Logo，高光亮面设计。

A 面底部做了一条镂空，避免打开屏幕后遮挡后部出风口。镂空条上方印有 ASUS Zenbook 字样。

掀开屏幕，灵耀Pro14 2023 的 B 面采用左右超窄边框设计，拥有 90% 的屏占比。

屏幕顶部有一颗 1080P 摄像头，IR 红外摄像头，其中摄像头支持 Windows Hello 人脸识别解锁和 3DNR 视频降噪功能，额头相比两侧边框略宽一点。

灵耀Pro14 2023 采用一块 14.5 英寸 2.8K 分辨率 120Hz 刷新率的 OLED 华硕屏幕，三星发光材料，峰值亮度 550nit，支持 10bit 色深，潘通色彩认证以及 10 点触控，色彩支持 100% P3 广色域覆盖。

灵耀Pro14 2023 搭载一块下沉设计孤岛式键盘，键程 1.4mm，19.05mm 的全尺寸键距，0.2mm 下凹弧面键帽，支持 3 级白色背光。

触控板部分为金属材质，面积较大且居中。通过右上角的切换开关，可激活华硕虚拟旋钮，支持在所有界面调节音量、屏幕亮度等操作，也支持专业设计软件中进行时间轴调整、调色等操作。

D 面设计比较常规，两侧斜切设计起到视觉减薄作用，两侧底部有一组扬声器开孔，底壳上部是大面积的进风口。

接口方面，机身左侧依次为 DC 电源接口、HDMI2.1 接口，USB3.2 Gen 2 Type-A 接口，3.5mm 音频接口。

机身右侧分别是全功能雷电 4 协议 Type-C 接口，支持 40Gbps 传输速率，最高 100W PD 供电，全功能 USB3.2 Gen2 Type-C 接口，标准 SD 读卡器以及两颗电源状态指示灯。

配置方面，灵耀Pro14 2023 搭载英特尔 13代酷睿 i9-13900H 处理器，NVIDIA GeForce RTX4060 显卡，16GB*2 DDR5 4800MHz 双通道内存，1TB M.2 固态硬盘，76Wh 电池，支持 100W PD 快充。

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