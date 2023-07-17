2024 款哪吒 S 车型 7 月 20 日上市，性能、续航迎来提升

IT之家 7 月 17 日消息，据易车报道，2024 款哪吒 S 将于 7 月 20 日上市，但目前关于 2024 款哪吒 S 的消息极其有限，预计会在性能及续航上进行提升。

值得一提的是，哪吒汽车 CEO 张勇还表示，哪吒 S 将增加一款配置，采用一体化底盘方案，支持 800V 高压平台，续航超 1000km，电量 117kwh，充电 5 分钟可行驶 200Km。

根据张勇的说法，哪吒 S、哪吒 GT 等车型的智驾功能将在下半年陆续推送。

哪吒 S 715 大版 / 中版、1160 大版 / 中版、650 四驱版、耀世版（IT之家注：搭载 TDA4 芯片车型）：

新增巡航辅助 (含交通拥堵辅助、智能巡航辅助、高速变道辅助）+ 融合自动泊车辅助 + 低速动态物体识别 + 原路返回辅助 + 车道偏离辅助，优化 360° 全景影像 + 透明底盘 + 泊车雷达辅助系统，预计 7 月中下旬 OTA (V1.5.x) 推送。

‎新增遥控泊车，预计 9 月中下旬 OTA（V1.6.x） 推送。

‎新增哪吒高速领航辅助 + 哪吒卫士等功能，预计 11 月份 OTA （V1.7.x）推送。

哪吒 S 520、1160 版 （搭载地平线征程 3 芯片车型）：

‎6 月底上市时具备自适应巡航、辅助驾驶模拟显示、泊车雷达辅助系统、告警类 （车门开启预警、车道偏离预警、前方目标横穿预警、后方目标横穿预警、并线辅助）功能。

‎7 月中下旬发布巡航辅助（即 PILOT）（含交通拥堵辅助、智能巡航辅助、高速变道辅助）+ 融合自动泊车辅助 + 遥控泊车 + 原路返回辅助 + 自动紧急制动 + 前向碰撞预警 + 交通标志识别等功能。

哪吒 S 定位中型轿跑，售 18.98-34.18 万元，后驱长续航车型 CLTC 纯电续航分别为 520 公里、650 公里和 715 公里，增程式电动车型纯电续航 310 公里，综合续航 1160 公里。

该车搭载全新自研山海平台，拥有 17.6 英寸中控屏、12.3 英寸副驾驶娱乐屏幕、AR-HUD 以及全液晶仪表，从而实现“四屏联动”。

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