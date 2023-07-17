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全球支付平台 PingPong 与阿里巴巴全球速卖通合作，跨境收款产品上线

2023/7/17 10:37:35 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 7 月 17 日消息，全球支付平台 PingPong 与阿里巴巴集团旗下跨境 B2C 电商平台 AliExpress（速卖通）达成合作，成为其外部跨境支付合作伙伴，首期为中国卖家提供的跨境收款产品正式上线

据了解，本次合作通过 API 直连模式实现，卖家可在 AliExpress 后台直接选择 PingPong 收款，完成账户绑定后，即可轻松实现海外销售回款，并支持离岸人民币、在岸人民币及其他多币种提现。同时，PingPong 用户也可通过在后台选择“AliExpress 平台”，待完成账户绑定，就能获得相应服务。

IT之家注：PingPong 业务覆盖超 200 个国家和地区，产品矩阵包含跨境收款、外贸 B2B 收付款、全球收单、全球分发、供应链融资等。截至 2022 年底已累计促成交易规模接近 7000 亿元人民币

阿里巴巴全球速卖通创立于 2010 年，被卖家称为“国际版淘宝”，面向海外买家客户，通过支付宝国际账户进行担保交易。全球速卖通覆盖珠宝手表、消费电子、电脑网络、家居、汽车摩托车配件、灯具等类目，已经开通了 18 个语种的站点。

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关键词：阿里巴巴速卖通跨境电商

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