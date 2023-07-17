特斯拉 Model Y 在马来西亚上市，19.9 万林吉特起

IT之家 7 月 17 日消息，特斯拉 Model Y 原定于本月 20 日在马来西亚开售，并于在上周五在当地官网开放配置器，现已提前开售。

新车定价 19.9 万林吉特（IT之家备注：当前约 31.4 万元人民币）起，首批车辆预计将于 2024 年初交付。作为对比，之前的进口车型为 87990 美元（当前约 62.9 万元人民币）。

马来西亚 Model Y 售价如下 :

定金 1000 林吉特（当前约 1580 元人民币）（不可退）

后轮驱动版 19.9 万林吉特（当前约 31.4 万元人民币）

长续航版 24.6 万林吉特（当前约 38.9 万元人民币）

高性能版 28.8 万林吉特（当前约 45.5 万元人民币）

此外，你还可以选择多种车漆以及功能选装：

黑色、银色或蓝色车漆 – 5,000 林吉特

红色（多涂层）车漆 – 10,000 林吉特

黑 / 白内饰 – 5,000 林吉特

20 英寸感应涡轮轮毂 – 10,000 林吉特

增强版自动辅助驾驶功能 EAP –16,000 林吉特

完全自动驾驶能力 FSD – 32,000 林吉特

值得一提的是，马斯克还与马来西亚总理进行了电话会议，透露了特斯拉将在马来西亚建设办公室、门店、服务中心、超充网络，马来西亚总部位于雪兰莪。

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