OPPO 中国区总裁：OPPO K11 手机价格 2000 元左右，旗舰影像能力下放

IT之家 7 月 17 日消息，OPPO 中国区总裁刘波预热 OPPO K11，表示要让 2000 元左右的产品也能够拥有旗舰的影像体验。明示了这款手机的价格在 2000 左右，还将把旗舰影像能力下放到该机上。

IT之家此前报道，OPPO K11 通过了国家 3C 认证，型号为 PJC3，将附带型号为 VCBAHBCH / VCBAJACH 的充电器，该充电器最高可支持 100W 快充。OPPO 在官方视频中“暴露”了 K11 的外观，后背更加接近 OPPO Reno 9 系列。

OPPO K11 将采用 6.7 英寸 FHD+ AMOLED 居中打孔直屏，采用屏下指纹解锁，前置 16MP 镜头，后置 50MP+8MP+2MP 三摄，或将配备索尼 IMX890 传感器。

这款机型机身厚约为 8.23mm，重约 184g，搭载主频为 2.7GHz 的八核处理器（不确定型号，但有人猜测是骁龙 782G），电池容量额定值 4870mAh（典型值 5000mAh）。

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