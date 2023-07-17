极氪预热新品周边：包括 ZEEKR X 车载 K 歌麦克风、4D 云端颈枕等

IT之家 7 月 17 日消息，极氪 ZEEKR 发布微博，将于 7 月 18 日（明天）12:00-14:00 直播，推出新款 ZEEKR X 周边配件。

从官方发出的宣传片可以了解到，此次的新款 ZEEKR X 周边包括 ZEEKR X 车载 K 歌麦克风、4D 云端颈枕、车内储物套装、三重控温中岛冰箱、天幕遮阳帘、后备厢扩展套件、赛博朋克游戏手柄等产品。

IT之家附 ZEEKR X 配置信息：

极氪 X 定位紧凑型性能 SUV，基于 SEA 浩瀚纯电架构打造，提供单电机和双电机车型可选，双电机版本 0-100km / h 加速时间为 3.7 秒，续航 500-560km。

设计方面，极氪 X 长宽高分别为 4450/1836/1572mm，轴距 2750mm，提供四 / 五座布局可选，配备后排隐私玻璃、无框车门、无边框后视镜，搭配无门把手设计。

空间方面，极氪 X 改造了低频使用的后排中间座椅，打造出紧凑级豪华市场第一台四座版车型。它还创造性地通过电动调节，实现后排座椅一键向上翻折，留出高 1.1 米、横向贯通的完整后排，增加 31% 的可利用空间。

为了进一步提升空间灵活性，极氪 X 将传统的固定式中央扶手改造为充满想象力的智能灵动中岛。智能灵动中岛可实现 205mm 的电动滑移，并配有 50W 手机无线快充。

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