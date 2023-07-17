江淮汽车上半年业绩预告：归母净利润 1.5 亿元，扣非净亏损 2.4 亿元

IT之家 7 月 17 日消息，江淮汽车发布 2023 年半年度业绩预告，预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 1.5 亿元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-2.4 亿元左右。

IT之家从预告中得知，江淮汽车上半年归属于母公司所有者的净亏损为 71198.41 万元，归属于母公司所 有者的扣除非经常性损益的净亏损 107855.43 万元。

今年 1-6 月份，公司确认影响损益的政府补助约 4.85 亿元，较上年同期增加约 1.71 亿元。

据了解，江淮汽车 6 月共生产各类汽车产品 43063 辆，同比增长 0.44%；上半年累计产量为 283271 辆，同比增长 21.03%。销量方面，6 月共销售各类汽车产品 47465 辆，同比增长 10.11%；上半年累计销量 278805 辆，同比增长 18.53%。

纯电动乘用车方面，6 月产量为 15927 辆，同比下滑 10.91%；上半年累计产量 69292 辆，同比下滑 13.59%。6 月销量 15569 辆，同比下滑 14.11%；上半年累计销量 66854 辆，同比下滑 16.53%。

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