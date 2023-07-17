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问答平台 Reddit 悄然删除 2023 年前的聊天数据，引发用户众怒

2023/7/17 13:49:57 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 17 日消息，问答平台 Reddit 此前因 API 定价问题备受争议，由于“收费 API”导致美国网民怨声载道。而当下，Reddit 因删除了所有用户 2023 年以前的聊天记录再一次激怒了用户

据悉，Reddit 平台此前表示，出于实现 “平稳快速的过渡”，平台在 2023 年 6 月底迁移了聊天基础设施进行了迁移，目前迁移已经完成，但平台所有用户 2023 年 1 月 1 日以前的聊天记录却无法通过正常方式查看。

实际上 Reddit 在 6 月份便发布了一则更新公告，公告中实际提到 Reddit “将删除聊天记录”，但并不明显，多数用户都没注意到这则通知，最终令需要访问历史聊天记录的用户大为光火

▲ 图源 Reddit

▲ 图源 Reddit

IT之家发现，目前有两种办法可以临时获取旧的聊天记录。

使用旧版 Reddit 网站：https://old.reddit.com/

请求 Reddit 提供数据导出（其中包含聊天数据。Reddit 可能需要 30 天时间才能回应）：

https://www.reddit.com/settings/data-request

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关键词：Reddit

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