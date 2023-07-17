问答平台 Reddit 悄然删除 2023 年前的聊天数据，引发用户众怒

IT之家 7 月 17 日消息，问答平台 Reddit 此前因 API 定价问题备受争议，由于“收费 API”导致美国网民怨声载道。而当下，Reddit 因删除了所有用户 2023 年以前的聊天记录再一次激怒了用户。

据悉，Reddit 平台此前表示，出于实现 “平稳快速的过渡”，平台在 2023 年 6 月底迁移了聊天基础设施进行了迁移，目前迁移已经完成，但平台所有用户 2023 年 1 月 1 日以前的聊天记录却无法通过正常方式查看。

实际上 Reddit 在 6 月份便发布了一则更新公告，公告中实际提到 Reddit “将删除聊天记录”，但并不明显，多数用户都没注意到这则通知，最终令需要访问历史聊天记录的用户大为光火。

▲ 图源 Reddit

▲ 图源 Reddit

IT之家发现，目前有两种办法可以临时获取旧的聊天记录。

使用旧版 Reddit 网站：https://old.reddit.com/ 请求 Reddit 提供数据导出（其中包含聊天数据。Reddit 可能需要 30 天时间才能回应）： https://www.reddit.com/settings/data-request

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。