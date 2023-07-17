23.28 万元：一汽奔腾推出 M9 70 周年纪念版汽车，2.0T 动力

IT之家 7 月 17 日消息，一汽奔腾近日推出了 M9 70 周年纪念版汽车，定位中大型 MPV，售价 23.28 万元。

外观方面，一汽奔腾 M9 70 周年纪念版三围尺寸约为 5280x2005x1945mm，轴距 3200mm；前格栅采用横向线条设计，两侧及上方自带分体式前大灯；侧面自带侧滑门，车身 A 柱后方自带小三角窗，新车有白、紫 、银灰、金、黑五种配色。

内饰方面，整体采用棕色 + 米色的色彩搭配，前面自带 7 英寸液晶仪表和 12.3 英寸悬浮式中控屏，自带手机无线充电板；车内采用 2+2+3 共 7 座设计，后排自带空调调节区域，车内共有 6 个 USB 快充接口，2 个位于前排，4 个位于后排。

动力方面，该款新车搭载 2.0T 涡轮增压发动机和 48 V 轻混系统，185kW 最大功率，380N・m 最大扭矩，传动系统匹配爱信 8 挡自动变速器。

IT之家经查询获知，目前一汽奔腾 M9 系列车型共有尊享型、至尊型以及本次的主角尊享型 70 周年纪念版，售价从 22.98 万元到 24.98 万元不等，尊享型 70 周年纪念版价格居中。

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