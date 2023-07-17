公牛推出新款防雨淋插座：线长 3~30 米，42.8 元起

IT之家 7 月 17 日消息，公牛早些年推出过一款户外用“防雨淋”系列插座，采用类似吊钟的设计，能从物理结构上避免雨滴进入插座内部。

公牛近日更新了这款插座，新增带线版本，标配版本为 3 米，最长可达 30 米，更适合临时部署监控、传感器等设备，便于户外全天候使用。

官方表示，该插座底部采用三脚支撑悬空设计，避免地面积水影响插座内部，顶部采用“独家 T 型理线槽”设计，加入挂孔，方便系绳、挂钩悬挂于半空，有效防止使用过程中插头缠绕和意外脱落。

插孔方面，该插座提供了三个插孔配置，分别是两个两孔插孔、一个三孔插孔，最大用电功率为 250V10A（2500W）。官方称“为了避免插头打架，插孔采用了大孔距间隔，并内置安全门防异物插入触电”。

目前该插座已经上架各大电商，售价为 42.8 元起，可选多个线长版本，IT之家将具体规格及售价数据置于下方，有兴趣的小伙伴们可以自行上车。

3 米线长 42.8 元

5 米线长 57 元

8 米线长 88 元

10 米线长 101 元

15 米线长 137 元

20 米线长 173 元

25 米线长 210 元

30 米线长 248 元

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