我国首艘国产大型邮轮开始首次试航，可容纳 6500 多人

IT之家 7 月 17 日消息，IT之家从新华社获悉，我国首艘国产大型邮轮“爱达・魔都号”17 日开始首次试航，这是我国邮轮制造业的一个重要里程碑。

▲ 图源中船嘉年华

据悉，该船由中国船舶集团有限公司旗下上海外高桥造船有限公司承建，总吨位达 13.55 万吨，拥有 2826 间舱室，可容纳 6500 多人，被誉为“移动的海上城市”。

▲ 邮轮内部，图源中船嘉年华

在 6 月 6 日顺利出坞后，“爱达・魔都号”在试航前完成了艏侧推设备码头系泊试验、瘫船试验、失电试验等一系列试验，试航前全船内装区域也已达到亮灯状态。6 月 25 日，经过多部门共同努力、协同合作，“爱达・魔都号”圆满完成了 3 台艏侧推设备码头系泊试验工作。此次侧推设备调试为 3 台设备联调，最终设备正式运行到报验完成总计用时 6 天，得到了船东、船检的高度认可。

其中，艏侧推设备是船舶操纵的重要辅助设备，能够提高船舶的灵活性和操控性。瘫船试验和失电试验则是检验船舶应急状态下的功能测试，涉及全船设备运行，特别是主推进器的快速恢复功能，可保证船舶在海上的航行安全。

根据计划，“爱达・魔都号”将于今年年底命名交付。

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