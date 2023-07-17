中芯国际董事长高永岗辞职，刘训峰接任

IT之家 7 月 17 日消息，中芯国际公告，高永岗博士因工作调整，辞任公司董事长、执行董事及董事会提名委员会主席职务，自 2023 年 7 月 17 日起生效。公司副董事长、执行董事及董事会提名委员会委员刘训峰博士，获委任为公司董事长、执行董事及董事会提名委员会主席，自 2023 年 7 月 17 日起生效。

公司官网介绍，高永岗博士，曾任中芯国际公司董事长、执行董事，亦担任本公司若干子公司及参股公司的董事或董事长。高博士现任江苏长电科技股份有限公司（600584.SH）董事长及上海奕瑞光电子科技股份有限公司（688301.SH）独立董事；亦任中国会计学会常务理事、香港独立非执行董事协会创会理事、中国电子信息行业联合会副会长、中国国际经济交流中心常务理事等。高博士拥有逾 30 年企业管理经验，曾担任过多个企业或机构的财务或企业负责人。高博士曾任电信科学技术研究院总会计师、大唐电信集团财务有限公司董事长。高博士为南开大学管理学博士。

刘训峰博士，此前任本公司副董事长、执行董事，同时担任上海化学工业区发展有限公司副董事长，亦任第十四届全国政协委员、中国石油和化学工业联合会副会长、上海市新材料协会会长。刘博士长期在大型产业集团工作，拥有逾 30 年的企业管理经验，历任中国石化上海石油化工股份有限公司乙烯厂副总工程师、投资工程部副主任、总经理助理及副总经理，上海赛科石油化工有限责任公司副总经理，上海化学工业区发展有限公司副总经理，上海华谊（集团）公司党委副书记、总裁、党委书记、董事长，上海华谊集团股份有限公司党委书记及董事长，上海华谊控股集团有限公司董事长。曾先后荣获上海市工商业领军人物、上海市优秀企业家等称号。刘博士为西安交通大学管理科学与工程专业博士，中欧国际工商学院工商管理硕士、华东化工学院（现称华东理工大学）化学工程系反应工程专业硕士及教授级高级工程师。

IT之家注意到，今年 3 月，中芯国际发布 2022 年报：2022 年全年销售收入跨越到 72 亿美元，同比增长 34%，毛利率增长到 38%，归属于上市公司股东的净利润超过 18 亿美元，均创历史新高，实现年度最优业绩。公司资产结构稳健，截至年末，资产总额为 438 亿美元，较上年增长 21%，资产负债率为 34%。

截至 17 日收盘，中芯国际跌 1.40%，收于 48.77 元 / 股，总市值 3865.5 亿元。

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