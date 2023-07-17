红旗首款紧凑型 SUV HS3 上市，售 14.58 万元起

IT之家 7 月 17 日消息，今日红旗品牌正式推出了旗下首款紧凑型 SUV HS3，新车共推出了 1.5T 和 2.0T 两种动力版本，四款车型，售价区间为 14.58-19.58 万元。

IT之家注意到，红旗 HS3 的前脸采用了直瀑式进气格栅，与 H6 车型相似，富有层次感和质感。大灯采用了分体式设计，上方是 C 型的 LED 日行灯，下方是竖置的灯组，与亮银色镀铬条相连。这种设计与 HQ9 车型有异曲同工之妙，增强了新车的辨识度和视觉冲击力。

新车的侧面线条简洁硬朗，腰线上置，轮胎组为花瓣式五幅造型。红旗 HS3 虽然定位紧凑级 SUV，但是尺寸不小，长宽高分别为 4655mm、1900mm 和 1680mm，轴距为 2770mm。这样的尺寸在同级别中具有一定的优势，也让新车看起来更加稳重大气。车尾部分，新车采用了贯穿式尾灯，并进行了熏黑处理，提升了运动感，下方的黑色尾唇和银色饰板也增加了层次感和动感。

红旗 HS3 的内饰设计也延续了红旗最新的家族风格，中控台上是一块竖向的大屏幕，下方是手机无线充电板。方向盘为真皮打孔平底款式，运动味十足。副驾驶前方有一个触摸面板，当乘客触摸时，面板上会显示出多媒体控制、音量调节、空调控制和座椅通风加热等功能。

舒适便利性配置上，新车配备后排双 USB 接口、电动驻车、自动大灯、多功能方向盘、感应雨刷、仿皮方向盘、驾驶员座椅 6 向电动调节、副驾座椅 4 向电动调节、电动尾门、前排座椅加热、8 扬声器、全景天窗、电动遮阳帘、双温区自动空调等功能。主被动安全配置上，新车配备有 6 安全气囊、倒车影像、并线辅助、倒车车侧预警、远近光灯自适应切换、前后碰撞预警、开门提醒、主动刹车、车道偏离预警、车道保持辅助、交通标志识别、驾驶员疲劳提醒、ACC 自适应巡航等功能。智能网联配置上，新车配备 12.3 英寸全液晶仪表盘、12.6 英寸中控屏、无匙启动、车联网、语音控车、手机远程控车、车载 WIFI、GPS 导航、OTA、无线充电等功能。

动力方面，红旗 HS3 提供了 1.5T 和 2.0T 两种车型。1.5T 发动机最大功率为 124kW，峰值扭矩为 258N・m，匹配 7 速双离合变速箱。2.0T 发动机最大功率为 185kW，峰值扭矩为 380N・m，匹配 8 速自动变速箱。新车的底盘采用前麦弗逊式、后多连杆式独立悬架。

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