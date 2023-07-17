《跑跑卡丁车》国服网通 / 电信区 7 月 20 日合并

IT之家 7 月 17 日消息，据《跑跑卡丁车》官方消息，赛场转移计划启动，7 月 20 日“电信区”与“网通区”合服。

官方表示，7 月 20 日起，《跑跑卡丁车》“电信区”和“网通区”，将正式合并为“双线大区”。

IT之家附《跑跑卡丁车》转移规则如下：

一、所有电信区的角色将自动继承至双线大区；

二、网通区账号下的角色分为自动转移和需要玩家们主动申请两种情况：

（一）自动转移

【在 2023 年 4 月 13 日-7 月 12 日期间于网通区有过登录，且同账号下电信区无角色的玩家信息】将于 7 月 20 日维护期间自动继承至双线大区，无需另外申请；

（二）需要主动申请

【在 2023 年 4 月 13 日-7 月 12 日期间，网通区没有登录】的玩家，或者【同账号下电信区有角色】的网通玩家而言，则都需点击链接进行自主申请数据转移~

官方表示，本次合区，将会对车手们的“持有道具”、“角色等级”、“游戏内战绩”等数据进行保留，同时如车手所用角色名，在双线大区内已有同名角色，将更改角色名为随机英文 + 数字，并补偿“更名卡（1 个)”。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。