Anker 推出市场上首批采用 USB-C 的 KVM 切换器

IT之家 7 月 18 日消息，Anker 现推出了一款针对 Mac 和 PC 的小众产品，一款拓展坞与 KVM 切换器的融合产品，这也是该公司首款桌面配件。

全新 Anker KVM 切换器目前在亚马逊官方店为 249.99 美元（IT之家备注：当前约 1792 元人民币），首发价 212.50 美元（当前约 1524 元人民币），国内暂时没有看到。

新款 Anker KVM 提供了 USB-C 接口，可通过 Type-C 连接任意两台机器，而且均支持 65W 上行充电速率，并支持 Mac 和 PC 切换。

除此之外，它还提供了七个不同的接口，例如 HDMI 和 DisplayPort 输出、双 USB-A 与 5Gb / s 的 USB-C，支持 20W PD 充电，还有一些 USB 2.0 以及一个 3.5mm 音频输入接口。

实际上，USB-C 在 KVM 切换器中十分罕见，至少市场现有产品更适合传统设备，提供的多是一些大家已经很少用到的接口，例如 VGA 等。

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