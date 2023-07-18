【IT之家开箱】荣耀手表 4“云水蓝”图赏：年轻化设计的长续航 eSIM 智能手表

在 7 月 12 日晚的荣耀 Magic V2 暨全场景新品发布会上，荣耀手表 4 正式发布，售价 999 元。

荣耀手表 4 提供了三款配色，包括晨辉金、云水蓝和曜石黑。

IT之家拿到的是云水蓝配色，现在为大家带来开箱图赏。

和此前发布的荣耀手表 GS3 相比，荣耀手表 4 的整体设计和配色都是非常“年轻化”的。

特别是IT之家拿到的“云水蓝”配色，淡蓝色的硅胶表带上印有荣耀和“GO BEYOND”的涂鸦，充满了年轻的活力和青春味道。

荣耀手表 4 采用了 6 系铝合金中框，金属质感非常细腻，右上角是一颗金属按键，且按键边缘采用了高光切角。下方长条是扬声器开孔。

中框左侧则是一个麦克风收音开孔。整个金属中框造型圆润、简约，圆角设计让观感很“柔和”。

荣耀手表 4 采用了 1.75" 英寸的 AMOLED 屏幕，分辨率为 390*450，PPI 达到了 340，支持自动亮度，亮度数据暂不清楚，但就笔者的体验来看，户外使用毫无压力。

这块屏幕的显示素质也是相当不错的，色彩艳丽，且屏幕玻璃采用了 2.5D 的设计，完美衔接在同样圆润的中框之上。

就像是杯子里的水倒满，流体边缘满而不溢，形成了一种充满张力的曲面。屏幕内的内容也是“呼之欲出”，观感非常通透。

官方数据显示荣耀手表 4 的整机尺寸为 45.3 mm×39.1 mm×11.2mm，重量则仅为约 32g（不含表带的重量），介于大多数智能手表和手环之间。

戴在手上没有太强烈的“异物感”，略微放松表带，晚上睡觉佩戴也是毫无压力的。

荣耀手表 4 底部为黑色，其搭载了自研的光学微透镜阵列，但很遗憾，没有用上无线充电，依旧是磁吸顶针充电口。

作为荣耀 2023 年首款发布的智能手表，荣耀手表 4 首次将 MagicOS 引入智能手表生态。

据官方介绍，荣耀手表 4 能同时支持手机上两张卡的电话、短信和消息通知。

遇到手机副卡来电的场景，荣耀手表 4 能弹出未接来电的通知消息，可以通过荣耀手表 4 的 eSIM 通话功能，对副卡来电进行实时回电。官方表示，荣耀手表 4 也是安卓手机厂家首个实现手机双卡来电通知信息同时接收功能的产品。

续航方面，荣耀手表 4 在 eSIM 典型场景下连接荣耀手机使用，最长续航可达 10 天。在 24 小时全天候 eSIM 独立使用场景下，荣耀手表 4 的续航能够达到 3 天 +，采用了 POGO PIN 充电，标配充电底座。

运动方面，荣耀手表 4 提供了近百种运动模式，还加入了全新的运动赛场功能。运动赛场功能能够根据用户运动轨迹，创建用户专属运动赛段。

在进行户外跑步、室内跑步、户外步行、室内步行、划船机、椭圆机运动时，荣耀手表 4 能够主动监测用户运动状态。

其他方面，荣耀手表 4 支持 5ATM 防水等级，支持五大卫星系统定位，内置北斗、GPS、GLONASS、GALILEO 及 QZSS 的多 GNSS 系统混合定位。

健康监测方面，荣耀手表 4 搭载自研光学微透镜阵列，支持心率、呼吸训练、压力检测、睡眠、生理周期（APP 个人资料内性别设置为女）、血氧饱和度；在心脏健康监测方面，荣耀与阜外医院联合研发，支持疑似房颤，疑似早搏、睡眠呼吸暂停的筛查提醒，联合掌上阜外医院 App 实现预约就诊服务。

智慧交互方面，荣耀手表 4 配备了 NFC 功能，支持支付宝、微信付款码支付，支持在线音乐，支持微信快捷消息回复，支持 YOYO 语音助手。

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