任天堂 Switch 版《蝙蝠侠：阿卡姆骑士》ESRB 获 R17 评级

IT之家 7 月 18 日消息，在今年 6 月底的任天堂直面会上，任天堂宣布《蝙蝠侠阿卡姆三部曲》将于今年秋季登陆 Switch 平台，包括《阿卡姆疯人院》、《阿卡姆之城》、《阿卡姆骑士》三部经典作品。

该系列游戏现已通过 ESRB 审核，显示 Switch 版《蝙蝠侠：阿卡姆骑士》的评级为 R17，其中包含了粗口、暴力和性暗示内容。

据 IT之家此前报道，华纳兄弟官方已确认《蝙蝠侠 阿卡姆三部曲》Switch 卡带版只包含《阿卡姆疯人院》一部游戏，《阿卡姆之城》《阿卡姆骑士》需要联网下载，且需插卡游玩。

《阿卡姆疯人院》根据 Grant Morrison 同名漫画改编，堪称蝙蝠侠历代最黑暗的一作。阿卡姆疯人院里关的都是蝙蝠侠亲手逮捕的罪犯。某天，以小丑为首的病人们声称觉得“无聊”，所以劫持了医护人员，要求蝙蝠侠前去陪他们“ 游戏”。这场疯狂的迷藏中，占尽优势的是反派们，蝙蝠侠不仅要提防杀气腾腾的各个患者，同时他自己的精神状态也处于失常的边缘。

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