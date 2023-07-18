飞利浦钻石 7 系电动牙刷发布：搭载变频护龈刷，售价 899 元

IT 之家 7 月 18 日消息，飞利浦于昨日晚间发布了旗下全新钻石 7 系电动牙刷，售价 899 元。

该电动牙刷主打“变频护龈”，号称在更好实现口腔盲区清洁的同时，能更有效呵护脆弱牙龈，搭载 2+1 GumPro 变频护龈科技，通过“前 2 分钟全面清洁内外齿面，后 1 分钟改变振幅以深度清洁牙龈线区堆积的牙菌斑”的洁齿模式组合来清洁牙齿。

除此之外，该牙刷搭载“凝胶全包裹缓震科技”，号称有助于吸收多余压力，避免刷头打牙造成损伤；无铜植毛刷毛顶部经过高标准磨圆，在保证更大摆幅的同时可以更好呵护牙龈，并实现“多清除 99.9% 牙菌斑”。

为防止刷牙力度过重导致牙龈损伤，每一把“变频护龈刷”都设有感应芯片，可通过智能压力感应灯环亮灯提醒，不断优化用户的刷牙习惯。

该牙刷还配有“智能屏显科技”，能自由切换五大刷牙模式，还能显示电量、刷头状态和刷牙笑脸鼓励。

飞利浦钻石 7 系电动牙刷拥有黑、粉两种配色，官方售价都是 899 元。IT 之家查询产品规格表发现，该牙刷的震频为 31000 次 / 分钟，配有立式充电底座，还有两个刷头，支持全国 2 年联保。

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