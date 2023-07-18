谷歌 Pixel 8 Pro 手机参数曝光：自研 Tensor G3 处理器，9 核 CPU

IT之家 7 月 18 日消息，谷歌 Pixel 8 系列手机预计将于近期发布，推特博主 @Abhishek Yadav 今日曝光了谷歌 Pixel 8 Pro 机型的主要配置。

推特博主 @Abhishek Yadav 爆料截图图源

该博主透露，谷歌 Pixel 8 Pro 正面将配备一块 6.7 英寸的三星 OLED 显示屏，分辨率为 2992×1344，支持 120Hz 刷新率，亮度达 1600nits（不确定是否为峰值亮度），像素密度 490PPI。

影像方面，谷歌 Pixel 8 Pro 后置 5000 万像素 GN2 主摄 + 6400 万像素 IMX787 超广角镜头 + 4800 万像素 GM5 长焦镜头，前置 1080 万像素 3J1 镜头。

图源 @ONLEAKS ，下同

值得一提的是，这款新机将继续搭载谷歌自研处理器，型号升级为 Tensor G3 处理器，预装安卓 14 系统。

据IT之家此前报道，Tensor G3 采用独特 9 核 CPU，支持光线追踪，CPU 将由 1 颗 3.0GHz 的 Cortex-X3 核心 + 4 颗 2.45GHz 的 Cortex-A715 核心 + 4 颗 2.15GHz 的 Cortex-A510 核心组成。

谷歌 Pixel 8 Pro 手机渲染图此前已经曝光，大家可以参考一下。

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