《糖豆人》×《死亡搁浅》联动今日上线，新增水豚、山姆皮肤

IT之家 7 月 18 日消息，《糖豆人》×《死亡搁浅》联动将于今日上线，购买全新声誉之券可以获得水豚皮肤，还可解锁《死亡搁浅》游戏主角“山姆”皮肤。

IT之家从官方了解到，《糖豆人》已经进入第四赛季“奇想成真”，新增游戏内关卡编辑器“嗨皮秀”。官方将在第四个赛季推出超过 50 个由 Mediatonic 制作的回合，玩家可在新赛季发布时通过选择节目环节的单人模式体验其中 20 个。

游戏简介：

《糖豆人》是一款免费跨平台大规模多人游玩的派对乱斗游戏。你要和其他竞争者一起，在愈加夸张混乱的障碍赛回合中一较高下，最后只会有一名幸运赢家！

来《糖豆人》蠢萌的赛场上，一路不停俯冲躲闪，拿下胜利吧。不管你是萌新还是大佬，是单枪匹马还是呼朋引伴，《糖豆人》在不断完善自身的同时，都会给你带来爆笑连连的体验。在这里比胜利更重要的，只有在赢得胜利时看上去越傻越好。抓上你最搞怪的套装，排好队伍 —— 专题游戏秀即将开始！

竞技与合作：在充满竞技性的免费乐翻天回合中加入混战，在合作挑战中齐心协力 —— 或与最多 3 名好友组队，接受雷霆巨豆中心的挑战！

和朋友一同游玩：《糖豆人》免费开放游玩，登录 Epic Games 账户后还支持跨平台游戏、跨平台组队和跨平台进度同步。

不断完善的内容：《糖豆人》会不断推出限时活动与全新游戏模式，让你常玩常新。除此之外，每个赛季我们还将推出新的套装、联动、障碍物以及玩法。

多样的定制可能：这里有大量的颜色、花纹、套装以及姓名牌供你选择。以当下热门的庆祝动作迎接胜利，用不同的表情展现自己的过人之处吧！