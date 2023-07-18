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首页 > 数码之家>耳机音频

山灵 M1s 音乐播放器推送 V2.3 固件升级，新增 Tidal 流媒体服务功能

2023/7/18 11:04:48 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 7 月 18 日消息，山灵推送 M1s 音乐播放器推送 V2.3 固件更新，新增 Tidal 流媒体服务功能，固件下载点此进入，提取码：inkj。

IT之家附升级内容：

  • 增加 Tidal 音乐流媒体服务功能

  • 修复苹果手机 Synclink 的偶尔断连问题

  • 优化蓝牙扫描；

  • 其它优化。

本地升级：

  • 下载固件压缩包并解压，将升级文件“update.bin”拷贝至内存卡根目录。

  • 将内存卡插入 M1s，点击“系统设置” → “系统与更新” → “系统升级” → “TF 卡升
    级”，系统确认后，等待系统自行升级即可。

在线升级：

  • 进入“系统设置” → “无线设置” → “WiFi”，连接有效的无线网络。

  • 插入一张内存卡至 M1s，点击“系统设置” → “系统与更新” → “系统升级” → “网络
    升级”，待固件下载完毕后，等待系统自行升级即可（需保留至少 20% 电量用于固件升级）。

据了解，M1s 搭载了同价位段性能领先的 X2000 平台，采用了具备更强 HiFi 性能的 ES9038Q2M + 双 RT6863 的音频组合；配备了 4.4 平衡耳机接口，采用 ES9038Q2M 芯片，拥有更好的参数指标，信噪比达 123dB@300Ω，总谐波失真为 0.0007@32Ω。

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关键词：山灵M1s音乐播放器

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