汽车 EDR 存储需求暴增，英飞凌推出新型 F-RAM 存储器

IT之家 7 月 18 日消息，汽车事件数据记录系统 (EDR) 市场的发展正在推动对专用数据记录存储设备的需求，这些设备需要即时捕捉关键数据并保证数据可以可靠地存储数十年。

IT之家注：汽车 EDR 即大家常说的“黑匣子”，主要用于记录车辆碰撞前、碰撞时、碰撞后三个阶段中汽车的关键运行数据。其记录的信息可重现事故过程，用于汽车事故分析。

今天，英飞凌宣布推出两款新的 EXCELON 系列 Ferroelectric RAM (F-RAM) 存储设备，分别具有 1Mbit 和 4Mbit 的密度。值得一提的是，这是该行业首款符合汽车标准的串行 F-RAM。

这些新器件符合 AEC-Q100 1 级标准，并可以在 -40°C 至 + 125°C 温度范围内工作，补充了从 4Kbit 到 16Mbit 的汽车 F-RAM 产品组合。

据介绍，这些设备在 SPI 模式下具有高达 50 MHz 的可靠读 / 写性能，在 Quad SPI (QSPI) 模式下具有高达 108 MHz 的读 / 写性能，并且耐久度可达 10 万亿次循环，可支持以 10 微秒的间隔进行数据记录长达 20 年。

“汽车系统中的数据记录需求正在迅速增长，随着电子系统更广泛应用的趋势和行业法规的鼓励，安全气囊系统、发动机控制和电池管理系统等都采用了高可靠性的非易失性存储器，”英飞凌 RAM 解决方案副总裁拉梅什・切图维蒂说，“随着需要数据记录的应用数量增加，对特定用途的存储密度的需求也在增长。”

据称，EXCELON F-RAM 具有零延迟写入功能，可以在触发事件的前一瞬间捕捉并记录事故或其他用户定义数据。

这两款新品都使用串行 (SPI / QSPI) 接口，具有 F-RAM 特有的极低功耗特性，工作电压范围为 1.8 V 至 3.6 V，并采用标准的 8 引脚 SOIC 封装。

值得一提的是，除了上面提到的耐久性外，英飞凌还宣布其 F-RAM 在断电后依然可以保留数据超过 100 年。

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