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华硕 a 豆 14 2023 锐龙版笔记本电脑上新：搭载 AMD R7-7730U 处理器，4299 元

2023/7/18 14:05:31 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 7 月 18 日消息，今年 3 月，华硕推出了搭载 AMD R5-7530U 处理器的 2023 款 a 豆 14 锐龙版机型，首发价 3499 元起。

现在，华硕a豆14 2023 锐龙版新增了一款新锐龙 R7-7730U 版本，还有 16G 双通道内存（IT之家注：最高可升级为 40G）以及 512G 固态硬盘，首发价 4299 元，将于 7 月 19 日 20 点开售。

这款机型相比之前的版本主要是升级了酷睿版才有的 2.5K 144Hz  屏，100% sRGB 色域，400nit 亮度，支持 DC 调光，通过莱茵 TUV 低蓝光护眼认证。

这款机型支持 180° 开合，厚 17.9mm，重 1.4kg，通过 26 项严苛质量测试。

它还配备了银离子抗菌涂层、人体工学背光键盘、超大数字触控板、摄像头实体遮罩，支持视频语音双重降噪，提供 USB 3.2-C、两个 USB 3.2-A、USB 2.0-A、HDMI 以及 3.5mm 音频接口。

该机还支持蓝牙 5.1 和 Wi-Fi 5，内置 42Wh 电池，续航可达 8 小时，预装正版 Windows 和 Office。

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