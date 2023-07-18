日本科研小组开发药物，有望令人类再生牙齿

IT之家 7 月 18 日消息，日本的一个科学小组正准备试用一种实验性药物，有望让人类再生牙齿。

据悉，在 2018 年的一项研究中，研究人员发现了一种子宫致敏相关基因-1（USAG-1）抗体，它可以刺激缺失牙齿的小鼠生长出新牙。

▲ 图源 Science

在此之后，科学家们发现这种抗体同样适用于其他哺乳动物，他们在雪貂也进行了相应实验，并最终令动物长出了新门牙，研究证明，这些门牙的形状和构成质与邻近的牙齿相同。

▲ 图源 Science

该科学小组计划于 2024 年 7 月开始进行临床试验，最初将针对患有牙齿畸形的实验者，他们计划在 2030 年将这种治疗方法普及开来，IT之家经过查询得知，目前研究成果已经发表在《科学》（Science）杂志上。

首席研究员、大阪北野医疗研究所主任 Katsu Takahashi 表示：“让患者长出新牙，是每个牙医的梦想，我从研究生时代起就一直在潜心于这个问题，并有信心将这项计划变为现实”。

Katsu Takahashi 声称，目前研究团队已经在开展工作，进行人类用药物的测试，一旦确认对人体没有不良影响，这项成果有望促使假牙产业更新换代，成为人们就医时的全新选择。

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