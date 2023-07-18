首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 科学探索>生命奥秘

日本科研小组开发药物，有望令人类再生牙齿

2023/7/18 15:47:47 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：汪淼
评论：

IT之家 7 月 18 日消息，日本的一个科学小组正准备试用一种实验性药物，有望让人类再生牙齿。

据悉，在 2018 年的一项研究中，研究人员发现了一种子宫致敏相关基因-1（USAG-1）抗体，它可以刺激缺失牙齿的小鼠生长出新牙

▲ 图源 Science

在此之后，科学家们发现这种抗体同样适用于其他哺乳动物，他们在雪貂也进行了相应实验，并最终令动物长出了新门牙，研究证明，这些门牙的形状和构成质与邻近的牙齿相同。

▲ 图源 Science

该科学小组计划于 2024 年 7 月开始进行临床试验，最初将针对患有牙齿畸形的实验者，他们计划在 2030 年将这种治疗方法普及开来，IT之家经过查询得知，目前研究成果已经发表在《科学》（Science）杂志上

首席研究员、大阪北野医疗研究所主任 Katsu Takahashi 表示：“让患者长出新牙，是每个牙医的梦想，我从研究生时代起就一直在潜心于这个问题，并有信心将这项计划变为现实”。

Katsu Takahashi 声称，目前研究团队已经在开展工作，进行人类用药物的测试，一旦确认对人体没有不良影响，这项成果有望促使假牙产业更新换代，成为人们就医时的全新选择

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：牙科基因药物

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用