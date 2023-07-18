集团巨亏 8120 亿元：恒大汽车将于 7 月 26 日举行董事会，刊发过往三份财报

IT之家 7 月 18 日消息，日前，中国恒大集团接连补发了 2021 年度、2022 年中期、2022 年度的业绩公告。数据显示，过去两年间该公司合计净亏损达到 8120 亿元。

同时，恒大新能源汽车集团有限公司官宣将于 2023 年 7 月 26 日举行董事会会议，届时将审议并批准该公司及附属公司的三份财务业绩公告，同样分别为 2021 年度、2022 年中、2022 年度三个时间段。

IT之家此前报道，截至 5 月底，恒大汽车已交付超过 1000 辆恒驰 5 新车，恒驰汽车天津工厂已于 5 月 23 日全面复产。

今年 4 月 24 日，恒驰官方公告称由于资金不足，天津工厂暂缓生产恒驰 5。此外，拟以代价 2 元人民币，向中国恒大出售持有 47 个养生空间项目的两家附属公司，即荟保及 FlamingAce 的已发行股份。

2020 年 8 月，恒大汽车集团在上海、广州同时发布恒驰首期六款车型，恒驰 1、恒驰 2、恒驰 3、恒驰 4、恒驰 5、恒驰 6 正式亮相，覆盖轿车、轿跑、SUV、MPV、跨界车等乘用车型。

其中恒驰 5 于 2022 年年初正式从天津工厂下线，规划的其他 5 款车型并没有消息披露。

2019 年 11 月，恒大集团董事局主席许家印曾放出豪言，到 2025 年实现年产销超 100 万辆，到 2035 年实现年产销超 500 万辆，恒大汽车将成为世界上规模最大、实力最强的新能源汽车集团。

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