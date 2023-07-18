《一拳超人：世界》游戏公布新实机预告，即将登陆 PC 和移动平台

IT之家 7 月 18 日消息，热门动漫 IP《一拳超人》将再度被做成相关游戏，这次是来自完美世界和 Crunchyroll 的动作游戏新作《一拳超人：世界》。该游戏将于今年晚些时候登陆 PC、iOS 和安卓平台，可免费下载并支持线上联机模式。日前，官方展示了这款游戏的新实机预告。

此前由《一拳超人》IP 衍生的另一款游戏，是由万代南梦宫制作的格斗类游戏《一拳超人：无名英雄》。

IT之家附 Crunchyroll 对此游戏的官方介绍如下：

剧情

《一拳超人：世界》现在正需要英雄！怪物袭击的邪恶浪潮使世界和英雄协会陷入困境。然而，经过三年的特殊训练，埼玉已经变得非常强大，他可以一拳击败对手。

但是，埼玉做英雄只是为了好玩，当所有的敌人都被一拳击倒时，压倒性的力量就会变得有点…… 无聊。

现在，在这位悠闲的最强英雄面前，新的敌人出现了。他今天能展现出全部实力吗？

玩法

‎解锁并提升《一拳超人》动漫系列中杰诺斯等粉丝喜爱的英雄的等级！

‎进入 "英雄协会" 中心，结识朋友，执行任务，并与其他玩家组队突袭毁灭性的敌人。

‎进入错综复杂的战斗，执行完美的适时闪避、技能连击和精彩的终极技能，包括心爱角色的全新能力。

‎在 "一拳超人" 第一季的经典片段中一拳一拳地战斗。

‎探索动画中的精彩片段，或从全新视角体验剧情。

‎探索 Z-City，参与周边活动和迷你游戏，同时攀登游戏内排名的顶峰。

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