苹果人机界面设计副总裁谈 Vision Pro 头显：外屏开发耗时数年

IT之家 7 月 18 日消息，苹果公司的人机界面设计副总裁 Alan Dye 在最新一期的《设计事务》（Design Matters）播客节目中，透露了该公司在开发 Vision Pro 这款增强现实（AR）设备时的一些创新理念和挑战。他说，Vision Pro 是一款能让佩戴者与周围世界和远方的人保持联系的产品，而且能让别人看到佩戴者的眼睛，这是“为周围的人设计的用户界面”。

Dye 称 Vision Pro 是一款“只有苹果才能做出来”的产品，他说，“这个产品中的一切都是创造出来的，这是我们迄今为止遇到过的最具挑战性的设计项目，为其申请了 5000 项专利。”

Dye 说，“我们有一些很难实现，但很重要的想法。比如说，我们有一个很大的想法就是连接，与你所在的世界保持连接，但也与那些不在你身边的人保持连接。所以我们努力让人们能够与他们所在的世界保持联系…… 这就是为什么这是一个非常注重 AR 的产品。这就是为什么我们努力让它变成这样，当你戴上它时，你看到的是你的世界…… 而且别人也能看到你，就像你戴着护目镜一样。”

Dye 称，Vision Pro 搭载了他们第一个为其他人设计的用户界面，让别人能够看到佩戴者的眼睛是“对我们来说非常重要的一件事”，该功能花了“几年时间才开发出来”，因为“我们非常坚信你不应该感觉到孤立”。

关于 Vision Pro 的 3D 照片和 3D 视频功能，Dye 称，“当我们第一次开始做这个并看到一些效果时，让我们很多人都很难过，因为我们没有在我们的孩子年幼时或者我们的父母还在时拥有这个产品。”

据IT之家了解，Alan Dye 是苹果公司工业设计师 Evans Hankey 的搭档，在 Jony Ive 离开后担任了领导角色。他是苹果公司资深设计师，曾参与了 Apple Watch 的设计和 iPhone 14 Pro 上灵动岛（Dynamic Island）的设计。

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