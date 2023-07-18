亿色推出 100W 氮化镓桌面充：六合一、苹果 MFM 认证，众筹价 143 美元起

IT之家 7 月 18 日消息，亿色推出新款 100W 氮化镓桌面充，目前已上架 Kickstarter 众筹，众筹价 143 美元（IT之家备注：当前约 1025 元人民币）起。

亿色新款 100W 氮化镓桌面充分为有线充电和无线充电两部分，机身自带三处无线充电模块，分别为立式的 MagSafe 磁吸充电模块，通过了苹果 MFM 认证，支持 iPhone 12/13/14 系列机型 15W 无线充电；Apple Watch 充电模块同样通过了苹果认证，支持 Apple Watch 充电、Series 7、Series 8 和 Ultra 的快速充电；另一个无线充电模块则为 AirPods 准备。

有线充电部分，该桌面充自带 2C1A 共 3 个 USB 接口，USB-C 在单独使用时支持最高 100W PD 快充，USB-A 支持 5W 充电；但当无线充电部分在使用时，USB-C 就会将最高输出功率限制在 65W。

为了应对苹果 MagSafe 磁吸充电模块的发热问题，亿色在该模块底部集成了主动散热，并设置了开关，用户可自主选择风扇是否需要运行，这样在夜间充电时可以减少噪音。

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