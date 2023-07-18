罗技继续买买买，收购色映盘制造商 LoupeDeck

IT之家 7 月 18 日消息，罗技（Logitech）宣布已收购 Loupedeck 公司，收购金额未公开，这是一家总部位于赫尔辛基的定制游戏机和软件的创建者，旨在使主播、创作者和游戏玩家的创作过程更快，更直观，该公司旗下产品包括 Loupedeck + 图像调控盘（色映盘）和 Loupedeck CT 创意工具调控台深受流媒体和创意专业人士喜爱。

这是罗技近年来在直播市场上对抗 Elgato 等竞争者的多项举措之一，此前罗技还收购了直播摄像头和软件公司 Mevo 和直播平台 Streamlabs。

据罗技的新闻稿，罗技和 Loupedeck 的合作旨在为创作者提供“更无缝的体验”，这可能意味着 Loupedeck 的硬件将拥有更多的预设选项和与 Streamlabs 的更好的集成，Streamlabs 是罗技于 2019 年收购的直播平台。

Loupedeck 最初是作为一个 Lightroom 编辑器而诞生的，后来通过 Indiegogo 众筹项目发展成为更高级的创意专业人士的控制台。Loupedeck 的团队中有前诺基亚（Nokia）的设计师，近年来该公司推出了 Loupedeck Live 和 Loupedeck Live S，直接与 Elgato 的 Stream Deck 竞争。雷蛇甚至也使用了 Loupedeck 的硬件和软件组合，推出了自己的 Stream Controller。

IT之家注意到，罗技和海盗船（Corsair）近年来都在收购游戏相关的配件制造商。除了 Streamlabs，罗技还先后收购了蓝麦克风（Blue Microphones）和游戏耳机制造商 Astro。罗技最近还决定取消蓝麦克风的品牌，将 Yeti 和 Astro 产品纳入罗技 G 品牌下。海盗船也在进行收购，本周刚刚收购了机械键盘巨头 Drop，2021 年收购了流媒体视觉公司 Visuals by Impulse，2019 年收购了电竞手柄制造商 Scuf Gaming 和发烧级 PC 制造商 Origin PC。

罗技表示，收购 Loupedeck 后将利用双方“互补的专业知识”，为硬件和软件之间提供更紧密的结合。Loupedeck 向其现有的客户和合作伙伴保证，该公司将继续支持他们，并按照原计划运营业务。

不过目前还不清楚罗技将如何处理 Loupedeck 的品牌问题，以及该公司是否会将 Loupedeck 整合到其罗技 G 应用中。考虑到罗技已经将 Yeti 和 Astro 纳入其罗技 G 品牌，可以合理地假设未来也会对 Loupedeck 采取同样的做法。

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