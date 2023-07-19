微软必应聊天推出企业版：未来以独立产品推出，定价每人每月 5 美元

IT之家 7 月 19 日消息，微软在近日召开的 Microsoft Inspire 大会上，公布了 Bing Chat Enterprise 和 Microsoft 365 Copilot 两款产品的定价。

这是基于 AI 智能、针对工厂场景的聊天机器人。微软表示基于此前调查的 Work Trend Index，70% 的人表示他们会将尽可能多的工作委托给人工智能。

不过为企业构建的人工智能工具会无意中泄露敏感的业务数据，微软推出的 Bing Chat Enterprise，可以保护用户和业务数据，不会泄露到组织外部。

就像 Bing Chat 一样，Bing Chat Enterprise 基于 Web 数据，并提供完整的，可验证的答案，沿着包括图形，图表和图像的可视化答案，并且符合微软的 AI 原则。

Bing Chat Enterprise 今天以预览版的形式推出，Microsoft 365 E3，E5，Business Standard 和 Business Premium 用户不需要额外支付费用，可以尝鲜体验。用户可以通过 Bing.com/chat 网页版或者 Edge 浏览器的侧边栏，登录企业账号即可访问。

Bing Chat Enterprise 未来将以独立产品推出，每位用户每月 5 美元。

新增可视化搜索：这项新功能为聊天机器人添加了图像识别功能，允许用户在发送文本提示时获取图像信息。

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