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Blackview 海外推出 N6000 三防手机：联发科 G99 芯片、18 天待机续航，售价 159.99 美元

2023/7/19 6:53:50 来源：IT之家 作者：池渊（实习） 责编：池渊
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IT之家 7 月 19 日消息，Blackview 近期推出了新款 N6000 三防手机，售价 159.99 美元（IT之家备注：当前约 1147 元人民币）。

硬件配置方面，Blackview N6000 手机搭载联发科 G99 处理器，8GB+256GB 存储；配备 4800 万像素的后摄和 1600 万像素的前摄。

显示方面，该款手机配备 4.3 英寸显示屏，分辨率 540 x 1200，最高亮度 450nits；内置 3880mAh 双电池，支持 18W 快充，据官方介绍待机时长可达 18 天，正常可使用 22 小时。

其他方面，该款手机运行基于 Android 13 的 DokeOS 3.1 操作系统，重量约为 208g，厚度 18.4mm；符合 MIL-STD-810H 标准，支持 IP68 和 IP69K 等级防水，可以在 15 米深度水下放置 30 分钟；支持双卡 4G 网络，侧面自带可定制按键。

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关键词：Blackview手机

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