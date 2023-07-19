allroundo Pro 充电宝上架众筹平台：双面磁吸、自带快充线，69 美元

IT之家 7 月 19 日消息，allroundo Pro 充电宝上架众筹平台，众筹价格 69 美元（IT之家备注：当前约 495 元人民币）。

外观方面，该款充电宝采用常见的外观造型设计，重量约为 231g，内置 10000mAh 电池容量，支持有线和无线两种充电方式。

无线充电方面，该款充电宝外壳的两面均支持磁吸充电，其中一面配备磁吸无线输入模块和 AppleWatch 充电模块，可直接使用苹果 MagSafe 磁吸无线充电器为充电宝充电。

有线充电方面，该款充电宝自带 1C1A 共 2 个 USB 快充接口，USB-C 支持 20W 快充，USB-A 支持最高 22.5W 快充（华为 5V4.5A 和 4.5V5A 档位）。

比较有趣的是，该款充电宝可利用双面磁吸解锁更多应用场景，官方为其开发了额外套件，套件中自带快充弹簧可伸缩数据线，并配备转接头；充电宝可为 iPhone 12 等设备磁吸充电，同时另一侧也可直接吸附在车载磁吸支架、手持支架上。

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