群晖推出新款 DiskStation 124 和 224+ NAS 云存储，搭载四核处理器

IT之家 7 月 19 日消息，群晖今日推出新款 DiskStation 124 和 224+ NAS 云存储，目前已上架官网。

DS224+

DS224 + 三围尺寸约为 165x108x232.2mm，重量约为 1.3Kg。硬件方面搭载英特尔 Celeron J4125 处理器、2 GB DDR4 non-ECC 内存，支持最高 6GB 内存（2 GB + 4 GB）；机身内部可容纳 2 块硬盘，支持热插拔。

据官方介绍，与上一代机型相比，DS224+ 在 Synology Drive 中文件索引速度快了 52%、Synology Photos 图像索引速度快了 28%，能更好地运行高负载应用。

DS224 + 所搭载的 Synology DiskStation Manager (DSM) 操作系统使用高阶 Btrfs 文件系统，可保护数据免受损坏，并可通过使用快照技术撤销意外或恶意更改。

连接方面，DS224 + 自带 2 个 USB-A 接口、2 个有线网口以及安全锁孔。

DS124

DS124 三围尺寸约为 166x71x224mm，重量约为 0.7Kg。硬件方面搭载 Realtek RTD1619B 处理器、1 GB DDR4 non-ECC 内存；机身内部可容纳 1 块硬盘，支持 Btrfs 系统。

连接方面，该款 NAS 机身自带 1 个千兆有线网口、2 个 USB-A 接口。

截至发稿前，IT之家暂未查询到两款新品的价格信息。

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