奥迪 e-tron GT 车型 7 月 27 日上市，首发版预售 109.98 万元

IT之家 7 月 19 日消息，据易车报道，奥迪 e-tron GT 将于 7 月 27 日上市，其中奥迪 e-tron GT Launch Edition 已于 7 月 5 日开启预售，预售价 109.98 万元，2023 年全国限量 20 台。

除了首发版外，奥迪 e-tron GT 普通版也将于 7 月 27 日举行上市发布会并宣布上市，届时IT之家将为大家带来更多报道。

奥迪 e-tron GT 首发版拥有专享的积云蓝配色，并且支持个性化定制服务。整车采用蓝色和黑色外观搭配，配备奥迪扩展黑色外观套件、黑色外后视镜壳体以及车身同色中网等，运动感十足。

这款轿跑车采用了无框车门配合科幻又扁平化造型的 21 英寸 5 双辐凹面设计铝合金轮毂，车尾导向标样式的尾灯造型极具有辨识度，下方更有大尺寸碳纤维下扩散器，从而实现超低风阻系数。

内饰方面，奥迪 e-tron GT Launch Edition 配备高级纳帕真皮 / Dinamica 包覆，座椅采用专属定制的钻石银配色并搭配汉白玉白缝线，D 字形方向盘上带有钻石银回正标识。

动力方面，奥迪 e-tron GT Launch Edition 采用前后轴双电机驱动：最高功率 350KW，百公里提速为 4.1s，WLTP 续航里程为 487 公里。

此外，这款车型采用 800V 高压快充系统，充电功率 270KW，据官方介绍直流充电模式 22.5 分钟即可将电量从 5% 恢复至 80%。

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