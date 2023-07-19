摩托罗拉 Moto G14 手机渲染图曝光：5000mAh 电池、4 种颜色

IT之家 7 月 19 日消息，根据国外科技媒体 The Tech Outlook 报道，摩托罗拉有望在近期推出 Moto G14 手机，相关的营销材料、外观设计、关键规格信息已经曝光。

IT之家根据媒体报道，汇总相关信息如下：

设计

Moto G14 手机正面采用居中打孔设计，采用直屏，支持杜比全景声；顶部配有 3.5mm 耳机端口，右侧配音量增减按钮，以及集成了指纹扫描仪的电源按钮。

该机背面配有凸起的相机模块，有 2 个摄像头和 1 个 LED 闪光灯。

机身背面采用聚碳酸酯材料制成，并具有摩托罗拉标志，共有蓝色，黑色，金色和米色四种颜色供消费者挑选。

规格

该机配备八核处理器，128 GB 内置存储空间和 5000 mAh 电池，正面配 90Hz LCD 屏幕。

根据 FCC 认证的设备，它可能会支持 20W 充电，4G LTE，Wi-Fi，蓝牙，NFC 和 USB-C 端口，并搭载安卓 13 系统。

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