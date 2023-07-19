136 种粮食 / 花卉等入选，神舟十六号载人飞船航天育种实验项目清单公布

IT之家 7 月 19 日消息，据中国载人航天工程办公室消息，载人航天工程立项实施以来，始终注重提升工程综合效益，致力服务国家经济社会发展。在工程历次飞行任务中，均安排了航天育种搭载实验项目。

从神舟十六号载人飞船开始，中国载人航天工程办公室向社会公开征集航天育种搭载实验项目，于 3 月 23 日在工程官网发布《关于征集神舟系列载人飞船航天育种实验项目的机会公告》，同时在工程官网开辟“航天育种搭载实验”管理平台，接受搭载需求单位申报实验项目。

办公室组织专家对申报项目进行评审，遴选出 53 个单位的 136 种份航天育种实验材料实施搭载，包括：

农作物 47 份 （粮食作物种子 12 份、经济作物种子 28 份、耐盐碱植物 7 份）；

林草、花卉和药用植物 76 份 （林木 17 份、饲草 21 份、花卉 7 份、药用植物 31 份）；

微生物和其它 13 种（农业微生物菌种 2 种、工业微生物菌种 3 种、食用菌 3 种、藻类和苔藓 5 种）。

中国载人航天工程办公室表示，载人航天搭载为公益性质，不收取搭载费。任何单位和个人不得利用载人航天搭载进行不实宣传和商业炒作。

据IT之家此前报道，今年 5 月 30 日，搭载神舟十六号载人飞船的长征二号 F 遥十六运载火箭在酒泉卫星发射中心发射升空，神十六乘组奔赴苍穹。神舟十六号载人飞船飞行乘组由航天员景海鹏、朱杨柱和桂海潮组成，景海鹏担任指令长。三位航天员将驻留约 5 个月，开展空间科学与应用载荷在轨实（试）验，实施航天员出舱活动及货物气闸舱出舱，进行舱外载荷安装及空间站维护维修等任务。

▲ 图源中国载人航天工程办公室，下同

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