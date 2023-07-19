菜鸟国际快递在香港地区率先推出“次日达，晚到必赔”服务

IT之家 7 月 19 日消息，菜鸟国际今日宣布，为持续提升香港地区用户的网购物流体验，在香港地区率先推出“次日达，晚到必赔”服务。

据官方介绍，今后，从内地菜鸟集运仓发出的包裹，最晚第二天可送达香港地区的自提点或用户手中。假如未在承诺时效内送达，菜鸟会主动向每笔订单赔付至多 60 元人民币。

菜鸟国际表示，数据显示约 52.4% 的香港地区市民每周会通过网络购买服务或产品。其中，淘宝依然是香港地区用户的主流选择。然而，不规范的集运服务正持续损害香港地区用户的利益。“次日达，晚到必赔”的承诺性服务，将有助于集运行业的规范化发展。

图源菜鸟国际公众号

IT之家从菜鸟国际公众号了解到，2018 年至今，菜鸟已在香港地区建成一张覆盖全港的自营物流网络，包括 11 座分拨中心、750 多个菜鸟自提点和强控干线及本地自营车队。

近期，阿里巴巴在国内外快递领域动作不断。国内方面，阿里巴巴推出菜鸟速递业务，主打半日达、当日达、次日达和送货上门等品质快递服务。

国外方面，菜鸟国际在美国将分拨中心增加至 5 个，美国全国性包裹可实现全境平均 10 天、最快 5-6 日送达。此外，菜鸟还携手山东港口航运集团开通“中韩日日达”快线，每周运营 6 班客货船，平均 13 小时抵达平泽港，加速实现中韩国际快递“三日达”的韩国全境覆盖。

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