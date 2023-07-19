VirtualBox 7.0.10 发布，初步支持 Linux 6.4/6.5 内核

IT之家 7 月 19 日消息，甲骨文（Oracle）今天发布了 VirtualBox 7.0.10 维护版本更新，和上个 7.0.8 版本更新相隔 3 个月时间。

VirtualBox 7.0.10 维护版本更新主要初步添加了对 Linux 6.4 中 guests 和 hosts；初步添加了对 Linux 6.5 中 hosts 的支持。

新版本为 hosts 初步添加了对 Indirect Branch Tracking 的支持、初步添加对 Red Hat Enterprise Linux 8.8 和 Red Hat Enterprise Linux 9.3 的 guests 和 hosts 的支持。

VirtualBox 7.0.10 修复了重新加载 vboxvideo 模块导致某些客户机中出现内核 panic 的问题，并修复了在每次启动期间未安装 X11 的客户机时重建内核模块的问题。

VirtualBox 7.0.10 增加了对 OpenGL 4.1 的初始支持，改进了对 TPM 1.2 配置的虚拟机的支持，引入了对 OCI 和 GUI 的一般改进，改进了对 macOS 13.3 Ventura 的支持，并改进了对 Windows 11 来宾的支持。

IT之家在此附上详细更新日志链接，感兴趣的用户可以点击阅读。

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