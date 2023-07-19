阿斯顿马丁在国内召回部分进口 DBX 系列汽车，蓄电池固定不稳

IT之家 7 月 19 日消息，国家市场监管总局网站显示，阿斯顿马丁拉共达（中国）汽车销售有限公司（下称“阿斯顿马丁中国公司”）根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。

根据召回计划，自即日起，阿斯顿马丁中国公司召回 2022 年 6 月 11 日至 2022 年 7 月 25 日期间生产的 5 辆 2023 款 DBX 系列汽车。

召回原因：本次召回范围内的车辆由于生产过程错误，车辆 48V 蓄电池的固定支架未安装。在车辆发生碰撞事故时，48V 蓄电池可能移动，会增加车辆损坏或人员受伤的风险，存在安全隐患。

阿斯顿马丁中国公司称“将通过授权经销商，为召回范围内车辆免费检查并安装 48V 蓄电池的固定支架，以消除安全隐患。”

IT之家从国家市场监管总局网站了解到，本期（7 月 19 日）共有四家汽车厂商在国内发布召回计划。除了阿斯顿马丁，梅赛德斯奔驰召回部分进口 S 级和 EQS 汽车，共计 32786 辆；一汽丰田召回部分 bZ3 汽车，共计 12205 辆；标志雪铁龙召回进口谛艾仕 DS 3 纯电动汽车，共计 49 辆。

图源阿斯顿马丁官网

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