曜越 Thermaltake 推出 CTE C700 系列机箱，兼容 ATX 和 ITX 系列主板

IT之家 7 月 19 日消息，Thermaltake 近日推出了新款 CTE C700 系列机箱，该机箱的三围尺寸约为 566.5 x 327.6 x 505.5 mm，兼容 Mini-ITX、Micro-ATX、ATX、E-ATX 规格的主板。

新款 CTE C700 系列机箱有 CTE C700 TG ARGB 款式，配备玻璃面板和 CT140 ARGB 风扇；另一款是 CTE C700 Air 机箱，配备金属面板和无 RGB 的风扇，拥有黑色和雪白两种配色。

排布方面，该款机箱内部支持 190mm 的 CPU 散热风扇，不安装水冷散热的话显卡最长支持 410mm；电源最长支持 220mm，支持 420mm 的水冷散热器。

该机箱前面可安装 3 个 120 或 140mm 风扇或 2 个 200mm 风扇，后面可安装 3 个 120 或 140mm 风扇，两个位置均可安装 120/140/240/280/360/420 水冷；顶部可安装 2 个 120mm 或 140mm 风扇，底部可安装 3 个 120mm 或 2 个 140mm 风扇，支持 120/140/240/280/360 水冷，侧面还可以放置 1 个 120mm 或 140mm 风扇。

其他方面，机箱内部最多可容纳 7 个 3.5 英寸硬盘或 2 个 2.5 英寸硬盘，自带 USB-C、4 个 USB-A 以及音频麦克风接口。

截至发稿前IT之家暂未查询到新款机箱的价格信息。

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