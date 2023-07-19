全球最大：世界首台 16 兆瓦超大容量海上风电机组并网发电，转一圈发电 34.2kWh

IT之家 7 月 19 日消息，据央视新闻，c

官方指出，这标志着我国海上风电大容量机组研发制造及运营能力再上新台阶，达到国际领先水平。

据介绍，这台 16 兆瓦海上风电机组的轮毂中心高度达 152 米，相当于一座 52 层大楼的高度；机舱、发电机组合体重达 385 吨，相当于 190 台越野车的重量。

它拥有三支长达 123 米的叶片，叶轮扫风面积约 5 万平方米，相比目前海上常用的 8 兆瓦风机节约用海面积超过 35%。

根据该海域的多年测风数据计算，单台机组每年可输出超过 6600 万千瓦时的清洁电能，能够满足 3.6 万户家庭一年的生活用电，可节约标煤约 2.2 万吨，减排二氧化碳约 5.4 万吨。

IT之家从能源局官方获悉，今年 1—5 月，我国风电装机容量已达 3.826 亿千瓦同比增长 12.7%，新增风电装机容量 1636 万千瓦同比增长 554%。1-5 月份，我国风电设备累计平均利用 1081 小时，比上年同期增加 105 小时。

根据央视给出的数据，全球市场上目前近六成风电设备均产自中国。截至 2022 年底，全球海上风电累计装机容量达 57.6 吉瓦，我国累计装机容量达 30.51 吉瓦，占全球市场份额的 53%，我国风电累计出口容量 1193 万千瓦，已覆盖 49 个国家和地区，我国风电设备出口正快速增长。

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