复合年增长率 11%，消费电子产品正加速适配 OLED 面板

IT之家 7 月 19 日消息，根据 Omdia 公布的最新研究报告，智能手机市场正加速适配 OLED 面板，2020 年渗透率为 30%，而在 2022 年占比已经达到了 42%，并且在可以预见的未来，OLED 份额会继续上升。

报告预估从 2022 年到 2030 年，由于电视、移动设备、笔记本电脑、平板电脑等诸多消费级电子产品适配 OLED 面板，OLED 面板的总体需求将于复合年增长率 11% 的速度增长。

Omdia Display 研究实践高级首席分析师 Ricky Park 认为，苹果计划在 2024 年推出的 OLED iPad Pro 将极大助推 OLED 平板普及。

IT之家翻译 Park 观点如下：

从 2024 年开始，苹果将在 iPad Pro 机型中推进 OLED，因此，我们预计厂商对 OLED 面板的需求将迅速增长。 在乐观的情况下，苹果积极采用 OLED，一些竞争对手跟进，移动的 PC OLED 面板的需求预计将以 34% 的复合年增长率增长。

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