创维汽车发布车载语音大模型“小维 GPT”及 800V+4C 超级快充技术

IT之家 7 月 19 日消息，据创维汽车官微消息，7 月 19 日，创维汽车“励行致远-小维 GPT 发布暨二代产品上市研讨会”在徐州举行，会上发布了创维汽车二代产品的“前沿突破技术”800V+4C 超级快充技术，以及“全新智能车机”SKYLINK 和小维 GPT。

创维官方介绍，其最新推出的 800V+4C 超级快充技术可实现“充电 8 分钟续航 352 公里”，将于创维汽车二代产品搭载的 4C 超级快充电池，可在 7.5 分钟内完成电池 0％-80％的充电，电池系统寿命可达 100 万公里，号称“让充电真正实现像加油一样方便、快捷”。

此外，创维汽车还发布了旗下大模型智能问答系统 —— 小维 GPT。官方表示，该系统由创维汽车基于人工智能语言模型技术，采用 GPT 模型进行语言学习和理解，旨在“为用户提供智能语音交互、智能问答等功能”，于 7 月 19 日进行全网 OTA 升级，并预计到 12 月底完成 4.0 版本的迭代。

▲ 图为创维汽车智能化研发中心负责人刘乾

小维 GPT 号称拥有推理能力、自我学习能力、优化能力以及自我调整和填补能力，应用场景涵盖工作、学习、生活、娱乐、车主私人助理等方方面面。

创维汽车官方表示，未来小维 GPT 还将进一步提高模型能力，包括准确率的提升、口语和方言的支持等，并开放 API 接口，以“提供开放式的交互能力，打造自己的生态系统，建立与消费者的良好互动关系”。

IT之家此前报道，创维汽车 6 月共交付 3258 台，海外出口 862 台，环比增长 190.42%，1-6 月销量总计 9927 台。据创维官方消息，创维汽车旗下新一代产品将成为全球首发 ChatGPT 量产车型。

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