韩国流行音乐厂牌 HYBE 借助 AI 消除语言障碍，全球首创新歌六语首发

IT之家 7 月 19 日消息，据路透社报道，以 BTS 防弹少年团而闻名的韩国最大流行音乐厂牌 HYBE 的制作人正采用 AI 技术消除语言障碍。今年 5 月，该公司成功以六种语言为流行歌手 MIDNATT 推出了新单曲《Masquerade》，包括韩语、英语、西班牙语、中文、日语和越南语。

▲ 图源 HYBE 官方 YouTube 账号

此前一些韩国流行歌手除了母语韩语之外还会发行英语和日语歌曲，但根据 HYBE 的说法，应用新技术同时发布六种语言是全球首创，并且可能为其使用这种方式获得更多听众青睐铺平道路。

HYBE 互动媒体部门负责人 Chung Wooyong 在公司工作室接受采访时表示：“我们首先会听取粉丝的反应和声音，然后决定下一步应该做什么。”

40 岁的 MIDNATT 除了韩语外，只会说有限的英语和中文，但他成功借助 AI 技术用六种语言录制了歌曲。他表示，各语种的母语人士先读出了歌词，后来在 HYBE 内部 AI 音乐技术的帮助下，让这些歌词与他的唱腔、旋律无缝结合。

HYBE 的技术负责人表示：“我们将一段声音分为不同的组成部分 —— 发音、音色、音高和音量。我们研究了与舌头运动相关的发音，并利用我们的想象力来尝试使用我们的技术可以产生什么样的结果。”

在一段演示中，英文歌词中的“twisted”一词被添加了拉长的元音，以便听起来更自然，同时歌手的声音没有发生明显的变化。

HYBE 在今年 1 月以 450 亿韩元（IT之家备注：当前约 2.56 亿元人民币）的价格收购了 Supertone，后者开发的神经分析与合成（NANSY）框架支持深度学习，能使歌曲听起来比使用非 AI 软件创作的歌曲更为自然。

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