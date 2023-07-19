《巫师 3：狂猎》4.04 版本推出，Switch 中文配音更新

IT之家 7 月 19 日消息，《巫师 3：狂猎》4.04 版本现已在全平台推出，包括 Xbox、PlayStation、PC 和 Nintendo Switch。Switch 版添加了中文和韩语配音。

IT之家附《巫师 3: 狂猎》4.04 版更新内容如下：

PC

修正了 GOG 平台中，完全版游戏的成就会改为解锁基础版成就的问题。

现在开启 DLSS Frame Generation 时，将正确计算“最大每秒帧数”允许的帧数。

修正了某些情况下，开启光线追踪会使角色的头发看起来太亮的问题。

鲍尔德山 - 修正了开启光线追踪时，关闭所有其他光线追踪选项会发生崩溃的问题。

白果园的野兽 - 修正了开启光线追踪时，加载特定检查点存档可能导致游戏卡死的问题。

修正了游戏不以 REDlauncher 启动并且会打开浏览器标签页请求权限“以 Epic 游戏账户使用《赛博朋克 2077》”的问题。

修正了游戏暂停时手柄输入仍可能生效的问题。

修正了关闭“硬件指针”后，主菜单中可能会多出一个高灵敏度光标的问题。

主机

修正了上一代主机中，“Beard and Hairstyle Set”DLC 中某些发型在尼弗迦德头盔上的穿模问题。

修正了次世代主机中，昆特牌对局期间出现的纹理闪烁问题。

老鼠之塔 - 修正了上一代主机中，在和瘟疫女妖战斗后有时无法触发和凯拉的对话的问题。

歌舞厅 - 修正了上一代主机中，丹德里恩的模型在阶段战斗前和战斗中的视觉问题。

最后的愿望、在黑暗中徘徊 - 修正了 PlayStation 5 主机上，在这两个任务期间可能会发生游戏崩溃的问题。

改善了在光线追踪模式下长时间游玩后，读取存档文件期间和读取之后的稳定性。

修正了 Xbox Series X 云存档状态界面中无法正确更新跨平台进度设置的问题。

视觉（PC 和次世代主机专属）

修正了某些地方的雾可能看起来像是平面的问题。

修正了开启光线追踪时，白果园、威伦和陶森特某些地点的水面缺失天空倒影的问题。

现在草丛会正常产生碰撞。

新增 HDR 校准选项。

修正了当杰洛特在水下改变视角时，凯尔莫罕的山脉可能会消失的问题。

打倒二世 - 移除了牛堡下水道中不必要的尸体。

修正了开启光线追踪时，读取界面可能会发生卡顿的问题。

任务及游玩

新增在环形菜单中切换魔药和涂抹剑油的选项。

修正了杰洛特潜水时，生命值迅速消耗的问题。

最后的试炼 - 修正了离开该区域后再返回时，兰伯特可能会站在水里而不是坐在船上，导致任务卡住的问题。

其他

解决了在多台机器上登录同一个 GOG 账户时，使用跨平台进度功能加载存档时会发生的一些问题。

在线功能 - Nintendo Switch

新增不同平台之间跨平台继承进度的功能，并以此取代 Nintendo Switch 3.6 版本中推出的存档文件集成功能。最新的存档会自动上传到云端，便于在其它平台进行游戏的时候继续。跨平台进度会为每一种存档类型保留最新的存档。该功能会在您登录帐户后启用。请注意，不论您在哪个平台游玩，该功能都需要一个 GOG 账户。

额外内容 - Nintendo Switch

添加了威伦的一个新支线任务“圣火下的阴影”。任务奖励为 Neftlix《猎魔人》剧集联动道具。

添加了和 Neftlix《猎魔人》剧集联动的丹德里恩新外观。可以在“选项” → “游戏”中调整。

添加了和 Neftlix《猎魔人》剧集联动的尼弗迦德护甲新外观。可以在“选项” → “游戏”中调整。

添加了中文和韩语配音。语言支持因所属地区和游戏版本而异。

基础质量改进 - Nintendo Switch

添加了快速法印施放功能。允许玩家在不打开环形菜单的情况下切换和释放法印。可以在“选项” → “游戏”中调整。

调整了产生坠落伤害的高度需求。现在玩家从较高的地方坠落时不会摔死。

现在药草可以一次性立即拾取，无需打开额外的拾取窗口。

添加了脱离战斗时或者使用猎魔人感官时动态隐藏小地图和任务目标的功能。可以在“选项” → “视频” → “HUD 配置” → “探索时隐藏小地图”和“探索时隐藏目标”中调整。

添加了使用控制器进行游戏时缓慢行走的功能。现在向前轻推左摇杆可以缓慢行走。

添加了使用控制器进行游戏时的全新冲刺模式。通过轻点左摇杆激活。可以在“选项” → “控制设置”中调整。

添加了镜头反转不影响目标锁定的功能。可以在“选项” → “控制设置”中调整。

改进了环形菜单，现在可以无需打开物品栏动态切换炸弹、弩箭和口袋道具。

添加了缩放 NPC 字幕和对话选择的字体大小的功能。可以通过“选项” → “视频” → “HUD 配置”来调整。

添加了各项其它小型修正、调整和基础质量改动。新增了一些秘密等待玩家发现。

新增在环形菜单中切换魔药和涂抹剑油的选项。

新增可在战斗中自动涂抹剑油的选项。

地图筛选器的新默认设置。新的筛选器默认隐藏问号和船只等图标，避免图标过多不够简洁。可以在地图模式中选择“全部”，重新显示这些图标。

游戏性 - Nintendo Switch

添加了 Flash_in_the_flesh 制作的游戏模组 Full Combat Rebalance 3，包括对游戏玩法的平衡性改动和各项修正。我们对该模组进行了梳理，进一步调整了部分默认要素，同时也对一部分内容进行了省略。

寻宝：狼学派装备 - 修正了一个讯号塔的宝箱无法打开的问题。

来自欧菲尔的遥远海岸 - 修正了一个强盗藏身处宝箱里的图纸缺失的问题。

艰难时代 - 修正了一个杰洛特无法和铁匠对话或者把信交给铁匠的问题。

过去的回声 - 修正了一个击败小雾妖后无法和叶奈法交谈，导致任务被卡住的问题。

美酒战争 - 修正了一个玩家在探索时摧毁其中一处怪物巢穴会导致任务无法完成的问题。

修正了一个宗师级狼派套装不需要极品道具的问题。

各项任务和过场的小型修正。

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